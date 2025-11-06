Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daimler Truck wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äussern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,597 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 EUR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 11,50 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,45 EUR, gegenüber 3,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 49,17 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 54,08 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch