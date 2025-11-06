Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’290 -0.6%  SPI 17’007 -0.5%  Dow 47’311 0.5%  DAX 23’976 -0.3%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’657 -0.2%  Gold 4’012 0.8%  Bitcoin 83’326 -1.0%  Dollar 0.8093 -0.1%  Öl 64.2 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
lastminute.com-Aktie: Sichtliches Wachstum um dritten Quartal
Commerzbank-Aktie trotzdem unter Druck: Commerzbank erhöht Ausblick für Zinsüberschuss
Novo Nordisk-Aktie in Grün: Das sagen Analysten zu den schwachen Quartalszahlen
NVIDIA-Aktie: Höhenflug geht weiter - Diese Szenarien bestimmen die Zukunft des KI-Marktführers
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Suche...
Plus500 Depot

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysen im Fokus 06.11.2025 10:18:00

Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Daimler Truck-Bilanz.

Daimler Truck
32.64 CHF -0.60%
Kaufen Verkaufen

Daimler Truck wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äussern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,597 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 EUR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 11,50 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,45 EUR, gegenüber 3,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 49,17 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 54,08 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bernstein Research gibt Daimler Truck-Aktie Underperform
September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie
Daimler Truck-Aktie gibt nach: Absatzrückgang von 15 Prozent - Schwäche in Nordamerika belastet

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?