ATOSS Software Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 145 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der ersten Präsentation seit dem zweiten Quartal nach dem jüngsten Kursrutsch viel Anlegerinteresse geweckt, schrieb Analyst Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einer hauseigenen Konferenz. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr seien im zweiten Halbjahr deutlich einfacher zu toppen - gerade im dritten Quartal./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99.10 €
|
Abst. Kursziel*:
31.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.92%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
