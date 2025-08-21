Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

96.50
CHF
-6.00
CHF
-5.85 %
21.08.2025
BRXC
05.09.2025 08:57:41

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
96.50 CHF -5.85%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 145 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der ersten Präsentation seit dem zweiten Quartal nach dem jüngsten Kursrutsch viel Anlegerinteresse geweckt, schrieb Analyst Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einer hauseigenen Konferenz. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr seien im zweiten Halbjahr deutlich einfacher zu toppen - gerade im dritten Quartal./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99.10 € 		Abst. Kursziel*:
31.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
99.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.92%
Analyst Name::
Nicolas Herms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

