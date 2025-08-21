FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software von 145 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der ersten Präsentation seit dem zweiten Quartal nach dem jüngsten Kursrutsch viel Anlegerinteresse geweckt, schrieb Analyst Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einer hauseigenen Konferenz. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr seien im zweiten Halbjahr deutlich einfacher zu toppen - gerade im dritten Quartal./ag/tih;