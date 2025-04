NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Umsatz sei gut wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung moderat übertroffen. Mit Blick auf die Nachfrage seien die Werte des Vorjahreszeitraums aber auch nicht sonderlich anspruchsvoll gewesen./edh/mis;