Swiss Re-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 142 auf 138 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Montag an die Quartalszahlen der Schweizer an. Der materielle Buchwert ist dabei etwas gesunken.

Aktienanalyse online: Die Swiss Re-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 13:11 Uhr 1.3 Prozent im Minus bei 139.65 CHF. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1.18 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 242’435 Swiss Re-Aktien umgesetzt. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 11.1 Prozent zu Buche. Am 27.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

