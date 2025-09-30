Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
12.65CHF
-0.20CHF
-1.52 %
11:10:28
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.09.2025 10:50:04
Rolls-Royce Buy
Rolls-Royce
12.65 CHF -1.52%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce vor einem Zwischenbericht von 1310 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte seinen Jahresausblick bestätigen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel trage der Aktualisierung seines Bewertungsmodells und der gestiegenen Branchenbewertung Rechnung./rob/edh/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.75 £
|
Abst. Kursziel*:
14.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.99%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
29.09.25
|FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)