Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce vor einem Zwischenbericht von 1310 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte seinen Jahresausblick bestätigen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel trage der Aktualisierung seines Bewertungsmodells und der gestiegenen Branchenbewertung Rechnung./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.