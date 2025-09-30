Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’028 0.2%  SPI 16’646 0.1%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’758 0.1%  Euro 0.9363 0.1%  EStoxx50 5’505 0.0%  Gold 3’806 -0.7%  Bitcoin 90’089 -1.2%  Dollar 0.7972 0.0%  Öl 67.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Alibaba-Aktie mit Kursgewinnen: Unternehmen profitiert weiter von optimistischen Experten-Kommentaren
Bank of America traut der Satelliten-Aktie AST SpaceMobile kräftiges Wachstum zu
Firefly Aerospace-Aktie unter Druck: Alpha-Rakete bei Testlauf zerstört
Euro zu Franken und Dollar etwas höher - Worauf Anleger am Dienstag besonders achten
Investment-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Suche...
200.- Saxo-Deal

Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

12.65
CHF
-0.20
CHF
-1.52 %
11:10:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2025 10:50:04

Rolls-Royce Buy

Rolls-Royce
12.65 CHF -1.52%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce vor einem Zwischenbericht von 1310 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte seinen Jahresausblick bestätigen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel trage der Aktualisierung seines Bewertungsmodells und der gestiegenen Branchenbewertung Rechnung./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.75 £ 		Abst. Kursziel*:
14.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.74 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
14.99%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten