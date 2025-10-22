Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.10.2025

Ausblick: SAP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SAP gewährt Einblick in die Bücher - was Analysten erwarten.

SAP präsentiert am 22.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,15 Prozent auf 10,62 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,06 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 43,47 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 36,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

