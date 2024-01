Rolls-Royce 3.18 CHF -5.08% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rolls-Royce von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 100 auf 240 Pence angehoben. Antreiber für eine Margenausweitung beim Triebwerksbauer bis 2027 seien vor allem Währungseffekte sowie günstige Mix- und Basiseffekte, von denen sich einige anschließend ins Gegenteil verkehren dürften, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Preisgestaltung werde herausfordernd, nicht zuletzt wegen der aktuellen Zuverlässigkeitsprobleme im Triebwerksbereich./ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 18:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





