Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen

Die Finanzwelt verändert sich rasant - und künstliche Intelligenz spielt dabei eine immer grössere Rolle. Im Webinar am 4. November ab 14 Uhr erfährst du, wie datenbasierte Modelle und Machine Learning die Art und Weise revolutionieren, wie Portfolios aufgebaut und gemanagt werden. Anhand praxisnaher Einblicke wird gezeigt, wie sich wirtschaftliche Zusammenhänge, Marktstimmungen und sogar geopolitische Entwicklungen mithilfe moderner KI-Systeme in Investmentstrategien übersetzen lassen.

Im Mittelpunkt des B2B-Webinars steht das Prinzip des systematischen Investierens - ein Ansatz, der wissenschaftlich geprüfte Signale nutzt, um Anlageentscheidungen zu treffen. KI-gestützte Analysen durchforsten Milliarden von Datenpunkten, von Unternehmensberichten über Satellitenbilder bis hin zu Social-Media-Trends. So entstehen Portfolios, die Chancen früh erkennen, Risiken besser steuern und langfristig stabilere Ergebnisse erzielen können.

Zudem wird im Webinar am 4. November ab 14 Uhr erklärt, wie menschliche Expertise und maschinelle Intelligenz zusammenwirken. KI liefert die Geschwindigkeit und Tiefe der Analyse, während Analysten und Portfoliomanager für Kontext und Entscheidungsqualität sorgen. Das Ergebnis: ein intelligenter Investmentansatz, der Technologie und Erfahrung vereint - und zeigt, wie KI das Portfoliomanagement der Zukunft prägt.

Deine Experten im Webinar

Vassiliki Carter, Investment Strategist, BlackRock Systematic (BSYS). Ms Carter is an Investment Strategist focused on Income, Long Only, and Active ETF products within Systematic Active Equity (SAE). Prior to joining BlackRock, Ms. Carter was an equity and commodities researcher in an Extel No.1 ranked team at Morgan Stanley. Ms. Carter earned an MRes in Economics and Politics (Distinction) and a BA in Politics (1st) from University College London

Adam Riley, Managing Director, leads client education, product development and strategy for European and APAC Wealth clients, including Banks, Platforms, Digital Wealth and Asset Managers. Prior to joining Blackrock in 2006 Adam worked as a Strategy Consultant in Milan and London. He earned a B.A. Dual Honours Degree in International Business with Languages from Sheffield Hallam University and Florence University in 2004.