Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
OpenAI-Deal mit AMD: Das überrascht selbst den NVIDIA-Chef
ams-OSRAM-Aktien durch Spekulation über Meta-Partnerschaft getrieben
Bitcoin Cash: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Für professionelle Anleger 20.10.2025 20:38:00

KI verändert das Investieren: Im Webinar am 4. November ab 14 Uhr für professionelle Anleger, erfährst du, wie datenbasierte Strategien Portfolios smarter machen - mit Systematik, Innovation und menschlichem Feingefühl. Das Webinar wird in englischer Sprache gehalten.

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschliesslich an professionelle Anleger.

Die Finanzwelt verändert sich rasant - und künstliche Intelligenz spielt dabei eine immer grössere Rolle. Im Webinar am 4. November ab 14 Uhr erfährst du, wie datenbasierte Modelle und Machine Learning die Art und Weise revolutionieren, wie Portfolios aufgebaut und gemanagt werden. Anhand praxisnaher Einblicke wird gezeigt, wie sich wirtschaftliche Zusammenhänge, Marktstimmungen und sogar geopolitische Entwicklungen mithilfe moderner KI-Systeme in Investmentstrategien übersetzen lassen.

» Hier kostenfrei anmelden für wertvolle Profi-Tipps zu KI-Portfolios!

Im Mittelpunkt des B2B-Webinars steht das Prinzip des systematischen Investierens - ein Ansatz, der wissenschaftlich geprüfte Signale nutzt, um Anlageentscheidungen zu treffen. KI-gestützte Analysen durchforsten Milliarden von Datenpunkten, von Unternehmensberichten über Satellitenbilder bis hin zu Social-Media-Trends. So entstehen Portfolios, die Chancen früh erkennen, Risiken besser steuern und langfristig stabilere Ergebnisse erzielen können.

» Melden Sie sich jetzt an und erhalte spannende Einblicke in KI-gestützte Investments!

Zudem wird im Webinar am 4. November ab 14 Uhr erklärt, wie menschliche Expertise und maschinelle Intelligenz zusammenwirken. KI liefert die Geschwindigkeit und Tiefe der Analyse, während Analysten und Portfoliomanager für Kontext und Entscheidungsqualität sorgen. Das Ergebnis: ein intelligenter Investmentansatz, der Technologie und Erfahrung vereint - und zeigt, wie KI das Portfoliomanagement der Zukunft prägt.

Diese Veranstaltung wird präsentiert von BlackRock

Deine Experten im Webinar

Ihre Expertin im Online-Seminar Vassiliki Carter, Investment Strategist, BlackRock Systematic (BSYS). Ms Carter is an Investment Strategist focused on Income, Long Only, and Active ETF products within Systematic Active Equity (SAE). Prior to joining BlackRock, Ms. Carter was an equity and commodities researcher in an Extel No.1 ranked team at Morgan Stanley. Ms. Carter earned an MRes in Economics and Politics (Distinction) and a BA in Politics (1st) from University College London

Ihr Experte im Online-Seminar Adam Riley, Managing Director, leads client education, product development and strategy for European and APAC Wealth clients, including Banks, Platforms, Digital Wealth and Asset Managers. Prior to joining Blackrock in 2006 Adam worked as a Strategy Consultant in Milan and London. He earned a B.A. Dual Honours Degree in International Business with Languages from Sheffield Hallam University and Florence University in 2004.

Weitere Links:

Vier Grundprinzipien für den Erfolg beim CFD-Handel

Bildquelle: PopTika/Shutterstock.com
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Inside Trading & Investment

