Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

16.09.2025 12:50:57

Rolls-Royce Buy

Rolls-Royce
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rolls-Royce auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie ging in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung des Unternehmens auf die angekündigte Zusammenarbeit Großbritanniens mit den USA bei der Förderung der Kernenergie ein. Das Geschäft mit kleinen modularen Kernkraftwerken (SMR) leistet ihrer Meinung nach zwar noch keinen wesentlichen Beitrag zur Anlagestory; es biete aber attraktive Optionen - ähnlich wie die Rückkehr auf den Markt für Schmalrumpfflugzeuge -, um einen potenziell großen angrenzenden Markt zu erschließen. In diesem könnte Rolls-Royce ein wichtiger, wenn nicht sogar führender Akteur werden./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:37 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

