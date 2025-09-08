Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Chloe Lemarie berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef im Rahmen einer hauseigenen Industriekonferenz. Im zivilen Geschäft könne der Triebwerksbauer eine Marge erzielen, die jener des Konkurrenten GE Aerospace gleicht. Das Wachstum im Bereich Power Systems wird von zwei margenstarken Segmenten vorangetrieben, wobei aufgrund der operativen Hebelwirkung eine weitere Margensteigerung zu erwarten sei./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
12.90 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
10.86 £
Abst. Kursziel*:
18.84%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
10.83 £
Abst. Kursziel aktuell:
19.11%
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
-
