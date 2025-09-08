Rolls-Royce 11.79 CHF -0.39% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Chloe Lemarie berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef im Rahmen einer hauseigenen Industriekonferenz. Im zivilen Geschäft könne der Triebwerksbauer eine Marge erzielen, die jener des Konkurrenten GE Aerospace gleicht. Das Wachstum im Bereich Power Systems wird von zwei margenstarken Segmenten vorangetrieben, wobei aufgrund der operativen Hebelwirkung eine weitere Margensteigerung zu erwarten sei./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.