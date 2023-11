NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce nach höheren mittelfristigen Zielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Pence belassen. Analyst David Perry erhöhte daraufhin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für die Barmittel (Free Cashflow) des Triebwerkherstellers für die Jahre 2024 bis 2027. Allerdings werde nur ein Teil des zusätzlichen Cashflow möglicherweise den Aktionären zugutekommen./bek/ajx;