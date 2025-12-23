Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’442 0.2%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9288 -0.3%  EStoxx50 5’749 0.1%  Gold 4’485 0.9%  Bitcoin 69’065 -1.4%  Dollar 0.7880 -0.5%  Öl 62.5 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Tesla11448018Sika41879292Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Novo Nordisk129508879
Top News
Krypto-Riese wird zur Bank? Ripples Plan für eine Lizenz setzt JPMorgan unter Druck
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt: Nach kräftiger Rally nehmen Anleger Gewinne mit
Tesla-Aktie: So viele Tesla-Anteile stiess Finanzchef Taneja 2025 ab
Microsoft-Aktie im Blick: Trotz KI-Offensive keine Kursdynamik - Analysten bleiben optimistisch
Alphabet-Aktie schwächelt: Strategischer Kauf von Intersect soll US-Energieinfrastruktur sichern
Suche...
eToro entdecken

Paycom Software Aktie 23940068 / US70432V1026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

S&P 500 im Blick 23.12.2025 22:34:01

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der S&P 500 ging mit Gewinnen aus dem Dienstagshandel.

Paycom Software
126.07 CHF -3.13%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag kletterte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0.46 Prozent auf 6’909.79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 54.315 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.143 Prozent auf 6’868.67 Punkte an der Kurstafel, nach 6’878.49 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’910.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’868.81 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 6’602.99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’656.92 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 5’974.07 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17.74 Prozent zu. Bei 6’920.34 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Expand Energy (+ 3.09 Prozent auf 111.17 USD), NVIDIA (+ 3.01 Prozent auf 189.21 USD), Freeport-McMoRan (+ 2.49 Prozent auf 51.90 USD), Broadcom (+ 2.30 Prozent auf 349.32 USD) und Coterra Energy (+ 1.80 Prozent auf 25.98 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Moderna (-7.48 Prozent auf 32.29 USD), Brown-Forman B (-5.20 Prozent auf 26.64 USD), Norwegian Cruise Line (-4.78 Prozent auf 23.11 USD), Alaska Air Group (-4.30 Prozent auf 51.18 USD) und Paycom Software (-3.50 Prozent auf 159.63 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 44’557’873 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.733 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com