Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag kletterte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0.46 Prozent auf 6’909.79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 54.315 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.143 Prozent auf 6’868.67 Punkte an der Kurstafel, nach 6’878.49 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’910.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’868.81 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 6’602.99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’656.92 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 5’974.07 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17.74 Prozent zu. Bei 6’920.34 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Expand Energy (+ 3.09 Prozent auf 111.17 USD), NVIDIA (+ 3.01 Prozent auf 189.21 USD), Freeport-McMoRan (+ 2.49 Prozent auf 51.90 USD), Broadcom (+ 2.30 Prozent auf 349.32 USD) und Coterra Energy (+ 1.80 Prozent auf 25.98 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Moderna (-7.48 Prozent auf 32.29 USD), Brown-Forman B (-5.20 Prozent auf 26.64 USD), Norwegian Cruise Line (-4.78 Prozent auf 23.11 USD), Alaska Air Group (-4.30 Prozent auf 51.18 USD) und Paycom Software (-3.50 Prozent auf 159.63 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 44’557’873 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.733 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

