Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.57 Prozent höher bei 23’561.84 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.090 Prozent schwächer bei 23’407.70 Punkten, nach 23’428.83 Punkten am Vortag.

Bei 23’563.46 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’377.49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22’273.08 Punkte. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 22’573.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19’764.89 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22.20 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell FreightCar America (+ 20.02 Prozent auf 10.85 USD), Comtech Telecommunications (+ 13.88 Prozent auf 4.43 USD), Geospace Technologies (+ 7.54 Prozent auf 16.83 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 4.86 Prozent auf 4.10 USD) und Century Aluminum (+ 4.79 Prozent auf 38.97 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Sangamo Therapeutics (-6.56 Prozent auf 0.43 USD), JetBlue Airways (-4.64 Prozent auf 4.73 USD), Harvard Bioscience (-4.44 Prozent auf 0.72 USD), Nissan Motor (-4.38 Prozent auf 2.51 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3.92 Prozent auf 157.88 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 44’557’873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.733 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.33 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

