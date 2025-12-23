S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.37 Prozent stärker bei 6’903.90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 54.315 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’868.67 Zählern und damit 0.143 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’878.49 Punkte).

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6’868.81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’906.32 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’602.99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’656.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’974.07 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 17.64 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’835.04 Zähler.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Freeport-McMoRan (+ 2.60 Prozent auf 51.96 USD), NVIDIA (+ 2.57 Prozent auf 188.42 USD), Broadcom (+ 2.45 Prozent auf 349.80 USD), Expand Energy (+ 2.31 Prozent auf 110.33 USD) und Live Nation Entertainment (+ 1.86 Prozent auf 144.39 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Moderna (-6.35 Prozent auf 32.69 USD), Brown-Forman B (-5.16 Prozent auf 26.65 USD), Norwegian Cruise Line (-4.10 Prozent auf 23.28 USD), Paycom Software (-3.75 Prozent auf 159.22 USD) und Gap (-3.72 Prozent auf 26.14 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 19’395’737 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.733 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

