Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’471 0.2%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9291 -0.2%  EStoxx50 5’749 0.1%  Gold 4’494 1.1%  Bitcoin 69’318 -1.0%  Dollar 0.7882 -0.5%  Öl 62.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Sika41879292Idorsia36346343Tesla11448018Zurich Insurance1107539Novo Nordisk129508879
Top News
Silber mit neuem Höchststand: 70-Dollar Marke geknackt - Auch Gold auf Rekordhoch
Tesla-Aktie: So viele Tesla-Anteile stiess Finanzchef Taneja 2025 ab
Krypto-Riese wird zur Bank? Ripples Plan für eine Lizenz setzt JPMorgan unter Druck
So viel Gewinn hätte ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen
Wie viel Gewinn ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Suche...
eToro entdecken

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 23.12.2025 20:03:40

S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu

S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu

Der S&P 500 performt aktuell positiv.

Live Nation Entertainment
112.95 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.37 Prozent stärker bei 6’903.90 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 54.315 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’868.67 Zählern und damit 0.143 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’878.49 Punkte).

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6’868.81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’906.32 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’602.99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’656.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’974.07 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 17.64 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’835.04 Zähler.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Freeport-McMoRan (+ 2.60 Prozent auf 51.96 USD), NVIDIA (+ 2.57 Prozent auf 188.42 USD), Broadcom (+ 2.45 Prozent auf 349.80 USD), Expand Energy (+ 2.31 Prozent auf 110.33 USD) und Live Nation Entertainment (+ 1.86 Prozent auf 144.39 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Moderna (-6.35 Prozent auf 32.69 USD), Brown-Forman B (-5.16 Prozent auf 26.65 USD), Norwegian Cruise Line (-4.10 Prozent auf 23.28 USD), Paycom Software (-3.75 Prozent auf 159.22 USD) und Gap (-3.72 Prozent auf 26.14 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 19’395’737 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.733 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com