SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’475 0.2%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9290 -0.3%  EStoxx50 5’749 0.1%  Gold 4’488 1.0%  Bitcoin 69’318 -1.0%  Dollar 0.7887 -0.4%  Öl 62.4 0.6% 
NASDAQ Composite-Entwicklung 23.12.2025 20:03:40

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag stärker

Das macht der NASDAQ Composite am Dienstag.

Das macht der NASDAQ Composite am Dienstag.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.44 Prozent fester bei 23’530.80 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.090 Prozent tiefer bei 23’407.70 Punkten in den Handel, nach 23’428.83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’537.48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’377.49 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 22’273.08 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 23.09.2025, einen Wert von 22’573.47 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 23.12.2024, mit 19’764.89 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22.04 Prozent nach oben. Bei 24’019.99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell FreightCar America (+ 14.38 Prozent auf 10.34 USD), Comtech Telecommunications (+ 11.83 Prozent auf 4.35 USD), Geospace Technologies (+ 8.63 Prozent auf 17.00 USD), Century Aluminum (+ 6.43 Prozent auf 39.58 USD) und inTest (+ 4.51 Prozent auf 7.19 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-5.77 Prozent auf 15.84 USD), Cerus (-4.48 Prozent auf 2.03 USD), Nissan Motor (-4.38 Prozent auf 2.51 USD), Ultralife Batteries (-3.89 Prozent auf 5.69 USD) und Harvard Bioscience (-3.88 Prozent auf 0.73 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19’395’737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.733 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Upbound Group-Aktie weist mit 4.33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Inside Trading & Investment

10:13 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
07:40 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’807.93 19.50 SJVBHU
Short 14’090.14 13.71 BFES1U
Short 14’621.94 8.81 SNABAU
SMI-Kurs: 13’242.80 23.12.2025 17:31:08
Long 12’707.63 19.65 SCQB1U
Long 12’430.06 13.78 S1FBQU
Long 11’904.24 8.95 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

