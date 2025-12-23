Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag stärker

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.44 Prozent fester bei 23’530.80 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.090 Prozent tiefer bei 23’407.70 Punkten in den Handel, nach 23’428.83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’537.48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’377.49 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 22’273.08 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 23.09.2025, einen Wert von 22’573.47 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 23.12.2024, mit 19’764.89 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22.04 Prozent nach oben. Bei 24’019.99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell FreightCar America (+ 14.38 Prozent auf 10.34 USD), Comtech Telecommunications (+ 11.83 Prozent auf 4.35 USD), Geospace Technologies (+ 8.63 Prozent auf 17.00 USD), Century Aluminum (+ 6.43 Prozent auf 39.58 USD) und inTest (+ 4.51 Prozent auf 7.19 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-5.77 Prozent auf 15.84 USD), Cerus (-4.48 Prozent auf 2.03 USD), Nissan Motor (-4.38 Prozent auf 2.51 USD), Ultralife Batteries (-3.89 Prozent auf 5.69 USD) und Harvard Bioscience (-3.88 Prozent auf 0.73 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19’395’737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.733 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Upbound Group-Aktie weist mit 4.33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

