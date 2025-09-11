Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Cash-Mountain 11.09.2025 23:20:00

So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashberg einsetzen: Das sagen Experten

So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashberg einsetzen: Das sagen Experten

57 Milliarden US-Dollar hat NVIDIA in der Kasse - doch wie soll das Geld eingesetzt werden? Zwischen Rekord-Rückkaufprogramm, Innovationsdruck und geopolitischen Risiken.

NVIDIA
141.54 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen
• NVIDIA hat Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe angekündigt
• Experten uneinig: Showgründe oder Zeichen des Selbstvertrauens
• So sollte NVIDIA sein verfügbares Kapital einsetzen

NVIDIA mit Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe

NVIDIA hat im Zuge der Quartalszahlen ein neues Aktienrückkaufprogramm über 50 Milliarden US-Dollar angekündigt - doppelt so viel wie das 25-Milliarden-Programm aus dem Vorjahr. Bereits in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres hatte der Konzern eigene Aktien im Wert von 15,4 Milliarden US-Dollar erworben, womit zum Quartalsende noch 7,5 Milliarden US-Dollar aus der alten Genehmigung übrig waren.

Experten uneins über Nutzen von Rückkaufprogramm

An der Wall Street sorgte die Entscheidung für Diskussionen, wie MarketWatch berichtet. Einige Experten sehen die Massnahme positiv. Louis Navellier etwa deutet den Milliarden-Dollar-Plan als Zeichen von Stärke und Selbstvertrauen - auch, um geopolitische Unsicherheiten wie die Absatzrisiken in China abzufedern. "Der Vorstand genehmigt diese Rückkäufe ständig, und wenn die Rückkäufe grösser werden, ist das ein gutes Zeichen", erklärt er.
Analysten von CFRA, DA Davidson und der Futurum Group verweisen zudem darauf, dass NVIDIA angesichts eines erwarteten freien Cashflows von über 100 Milliarden US-Dollar in den kommenden zwölf Monaten nur begrenzte Alternativen hat: Übernahmen seien schwer realisierbar und ungenutzte Barmittel würden bei Anlegern zunehmend auf Kritik stossen. "Da sie bereits in Wachstum investieren und nur sehr eingeschränkt in der Lage sind, andere Unternehmen zu übernehmen, stellt ein Aktienrückkauf eine wichtige Möglichkeit dar, das verfügbare Kapital einzusetzen", so Gil Luria, Leiter der Technologieforschung bei DA Davidson.

Kritiker wie Paul Meeks von Freedom Capital Markets halten Rückkäufe bei einem schnell wachsenden Tech-Unternehmen jedoch für fragwürdig.
Bei einer Marktkapitalisierung von rund vier Billionen US-Dollar sei es fraglich, wie relevant ein Rückkaufprogramm für NVIDIA überhaupt sei. Einen Nutzen sehe er allenfalls darin, die Auswirkungen von Aktienoptionen für Mitarbeiter abzufedern.
Daher sei Meeks der Ansicht, dass das Unternehmen dies möglicherweise "eher aus Showgründen tut - denn das Unternehmen ist so gross, dass selbst wenn es dies täte, die Zahl der ausstehenden Aktien dadurch wahrscheinlich nicht wesentlich sinken würde."

So sollte NVIDIA sein Kapital einsetzen

Meeks würde es demnach vorziehen, wenn NVIDIA das Geld woanders ausgegeben würde - etwa in Forschung und Entwicklung, um die Produktpipeline zu stärken, sollte der KI-Boom nachlassen. NVIDIA habe zwar "eine Menge Bargeld" und profitiere von hohen Cashflows, doch ohne kontinuierliche Innovation drohe die Gefahr, nur noch über Rückkäufe Wachstum beim Gewinn je Aktie vorzuweisen.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen 5-Billionen-Dollar-Vision und möglicher Kursblase
Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten
AMD-Aktie mit Kurssturz: Gefahr des Rückstands gegenüber NVIDIA, Broadcom und Co.

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com

