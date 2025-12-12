S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1.07 Prozent tiefer bei 6’827.41 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 54.631 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.115 Prozent tiefer bei 6’893.07 Punkten, nach 6’901.00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’801.79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’899.85 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0.695 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 6’850.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’584.29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’051.25 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 16.34 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’920.34 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit The Mosaic (+ 4.05 Prozent auf 26.21 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (+ 3.95 Prozent auf 299.81 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 3.64 Prozent auf 36.14 USD), Ball (+ 3.45 Prozent auf 50.91 USD) und Linde (+ 3.21 Prozent auf 416.24 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen SanDisk (-14.66 Prozent auf 206.18 USD), Broadcom (-11.43 Prozent auf 359.93 USD), Corning (-7.97 Prozent auf 88.32 USD), Amphenol (-7.08 Prozent auf 129.24 USD) und Micron Technology (-6.70 Prozent auf 241.14 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53’760’238 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.803 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch