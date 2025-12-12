Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels leichter

Zum Handelsende gab der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.51 Prozent auf 48’458.05 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19.030 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.28 Prozent auf 48’082.90 Punkte an der Kurstafel, nach 48’704.01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48’886.86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48’334.10 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.01 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wies der Dow Jones 48’254.82 Punkte auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 45’834.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wurde der Dow Jones mit 43’914.12 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 14.31 Prozent aufwärts. 48’886.86 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36’611.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit McDonalds (+ 2.26 Prozent auf 316.72 USD), Coca-Cola (+ 2.04 Prozent auf 70.52 USD), Boeing (+ 1.83 Prozent auf 204.38 USD), Verizon (+ 1.67 Prozent auf 40.89 USD) und UnitedHealth (+ 1.52 Prozent auf 341.84 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-4.43 Prozent auf 597.89 USD), NVIDIA (-3.27 Prozent auf 175.02 USD), Goldman Sachs (-2.53 Prozent auf 887.96 USD), Cisco (-1.85 Prozent auf 77.80 USD) und Amazon (-1.78 Prozent auf 226.19 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 53’760’238 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.803 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

