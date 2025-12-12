Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'887 -0.1%  SPI 17'729 -0.1%  Dow 48'458 -0.5%  DAX 24'186 -0.5%  Euro 0.9336 0.1%  EStoxx50 5'721 -0.6%  Gold 4'302 0.5%  Bitcoin 71'916 -2.2%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 61.2 -0.6% 
Modine Manufacturing Aktie

NASDAQ Composite-Kursentwicklung 12.12.2025

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Der NASDAQ Composite sank letztendlich.

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1.69 Prozent leichter bei 23’195.17 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.445 Prozent auf 23’488.87 Punkte an der Kurstafel, nach 23’593.86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23’554.89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23’094.51 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 1.87 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 23’406.46 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 22’141.10 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 19’902.84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 20.30 Prozent aufwärts. Bei 24’019.99 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’784.03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Astro-Med (+ 9.13 Prozent auf 8.13 USD), Taylor Devices (+ 6.07 Prozent auf 54.50 USD), Nissan Motor (+ 4.64 Prozent auf 2.61 USD), Roivant Sciences (+ 3.56 Prozent auf 22.10 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 3.51 Prozent auf 189.55 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Comtech Telecommunications (-15.47 Prozent auf 3.06 USD), Modine Manufacturing (-15.32 Prozent auf 139.88 USD), Rambus (-11.11 Prozent auf 94.23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-10.83 Prozent auf 3.91 USD) und CIENA (-9.87 Prozent auf 218.44 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 53’760’238 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.803 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 12.56 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

