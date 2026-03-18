Vor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX starten fester -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch von seiner freundlichen Seiten.

Der SMI beginnt die Sitzung mit leichten Gewinnen.

Die Nebenwerte-Indizes SPI schliessen sich der Tendenz des Leitindex an.

Nach zwei sehr schwachen Wochen zu Beginn des Krieges im Iran scheint sich der hiesige Leitindex SMI nun vorerst im Bereich von 13'000 Punkten zu stabilisieren. Entscheidende Neuigkeiten zum Nahostkonflikt gibt es momentan zwar nicht, an den Finanzmärkten hat sich die Lage zumindest für den Moment dennoch leicht entspannt. Im Vorfeld der Zinsentscheide verschiedener Notenbanken könnte dies allerdings auch lediglich die Ruhe vor dem Sturm sein.

Am Berichtstag steht der Zinsentscheid der US-Notenbank im Fokus. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass das Fed die Zinsen unverändert belassen wird. Wichtig für die Reaktion der Märkte wird sein, ob das Fed die konjunkturellen Risiken und damit die Entwicklung am Arbeitsmarkt oder die Inflationsrisiken höher gewichtet. Der kriegsgetriebene Anstieg der Ölpreis hatte zuletzt die Sorgen wegen einer steigenden Inflation angefacht.

Nun hat sich der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent über Nacht aber auf gut 101 US-Dollar wieder etwas abgeschwächt. Die Onlinebank Swissquote verweist dabei auf ein Abkommen des Irak, das seine Ölexporte über die Türkei unter Umgehung der Strasse von Hormus wieder aufnehmen wolle, während gleichzeitig Saudi-Arabien die Exporte in Richtung Rotes Meer umzuleiten gedenke.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt knüpft an seine Erholungsgewinne vom Wochenauftakt an.

Der DAX startet 0,45 Prozent fester bei 23'837,20 Punkten in den dritten Handelstag der Woche.

Der DAX setzt angesichts leicht gesunkener Ölpreise seinen Stabilisierungsversuch am Mittwoch fort. In der dritten Woche des Iran-Kriegs stützen sich die Hoffnungen der Anleger darauf, "dass sich der feste Griff des Iran um den globalen Energiemarkt Schritt für Schritt lockern wird", erklärte Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Zum einen wachse weltweit der politische Druck auf US-Präsident Trump, die Strasse von Hormus wieder passierbar zu machen. Zum anderen verlagerten Saudi-Arabien und der Irak ihre Exporte und nutzten Pipelines, um Öl zu sicheren Häfen zu bringen. "Das ist eine grosse Sache für den Ölmarkt. Wenn dadurch auch nicht die gesamte Ölproduktion dieser Länder exportiert werden kann, wie Stanzl sagte, "verliert die iranische Blockade der Meerenge von Hormus dadurch ein Stück weit an Bedeutung".