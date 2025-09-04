Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Kryptokurse am Donnerstagmittag
Millionenanleihe: Lufthansa platziert Wandelanleihe am Markt - Aktie leichter
Richemont-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Richemont-Aktie
Investment-Tipp adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Siemens Energy-Aktie im Fokus: Mega-Deal für neues Servicecenter
CTP B.V. Bearer and Registered Shs Aktie 110623608 / NL00150006R6

Mietvertrag unterschrieben 04.09.2025 12:33:00

Siemens Energy-Aktie im Fokus: Mega-Deal für neues Servicecenter

Siemens Energy-Aktie im Fokus: Mega-Deal für neues Servicecenter

Siemens Energy mietet sich in einem neuem Industriepark in Mühlheim ein. So reagiert die Siemens Energy-Aktie.

• Siemens Energy mietet 20'000 m² im entstehenden Industrie- und Logistikpark CTPark Mülheim
• Gelände dient als Servicecenter für Kraftwerkswerkzeuge
• Nach Gewinnmitnahmen zeigt sich die Siemens Energy-Aktie wieder fester

CTP, Europas grösster börsennotierter Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Industrie- und Logistikimmobilien nach vermietbarer Gesamtfläche (GLA), hat am Donnerstag bekannt gegeben, mit dem Energiekonzern Siemens Energy einen neuen Mieter gefunden zu haben.

Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heisst, wurde mit der Siemens Energy Global GmbH Co. KG ein Mietvertrag über 20'000 m² in seinem sich derzeit im Bau befindlichen Industrie- und Logistikpark CTPark Mülheim in Nordrhein-Westfalen abgeschlossen. Erst kürzlich hatte sich die Westenergie AG, die grösste Tochtergesellschaft der E.ON SE, auf 12'000 m² im CTPark eingemietet. Der jüngste Deal mit Siemens Energy beweise, "dass sich der CTPark Mülheim schnell zu einem bedeutenden neuen Hightech-Gewerbepark entwickelt, der nach der Übernahme des 335'000 m² grossen Industriebrachengeländes vom französischen multinationalen Fertigungsunternehmen Vallourec durch CTP Ende 2023 bereits führende Unternehmen anzieht", wie es in der Mitteilung heisst.

So wird das neue Servicecenter genutzt

Der DAX-Konzern werde das Gelände nutzen, um Standard- und Spezialwerkzeuge für die Wartung und den Bau von Kraftwerken zu lagern, zu warten und für den weltweiten Einsatz vorzubereiten. Um einen nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten, statte CTP die Immobilie mit Photovoltaikanlagen sowie Ladepunkten für Elektroautos und Lkw aus, heisst es weiter. Der Projektentwickler strebt eine DGNB-Gold-Zertifizierung sowohl für die Gebäude als auch für den gesamten Park an.

Projekt war zuletzt ins Stocken geraten

Das insgesamt rund sieben Milliarden Euro teure BEI-Projekt war zuletzt ins Stocken geraten. Geplant ist, dass der Strom von Bornholm aus über Seekabel mit einer Leistungsfähigkeit von 2 Gigawatt (GW) in ein künftiges Umspannwerk am Greifswalder Bodden geleitet wird. Eine 1,2-GW-Leitung soll den Interkonnektor zudem mit der dänischen Insel Seeland verbinden. Trotz der geringeren Leistungsfähigkeit in Richtung Dänemark wurden die Kosten auf deutscher und dänischer Seite gleich verteilt. Deshalb wurde nachverhandelt.

Energinet erhält nun eine EU-Förderung von rund 645 Millionen Euro. "Diese Mittel dienen in erster Linie dazu, den dänischen Investitionskostenanteil zu reduzieren, da der grössere Anteil des zukünftig in den Windparks vor Bornholm produzierten Stroms nach Deutschland fliessen wird", hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die deutsche Bundesregierung übernimmt zudem die Haftung, falls infolge einer Störung oder aufgrund von Wartungsarbeiten kein Strom durch die internationale Offshore-Netzanbindung nach Deutschland fliessen kann. "Eine solche Garantie ist die Voraussetzung dafür, dass es zu einer erfolgreichen Ausschreibung der Windparkflächen vor Bornholm und ganz grundsätzlich zu einer effizienten Offshore-Vernetzung zwischen den Nord- und Ostsee-Anrainerstaaten kommen kann", teilte 50Hertz-Chef Stefan Kapferer mit.

Die Siemens Energy-Aktie, die seit Jahresbeginn ein massives Kursplus von über 230 Prozent erzielt hat, hatte in den letzten Handelswochen mit leichten Gewinnmitnahmen zu kämpfen. Nach einem Kursplus von 1,82 Prozent im XETRA-Handel am Mittwoch geht es am Donnerstag erneut aufwärts: Der Anteilsschein steigt zuletzt 1,30 Prozent auf 87,06 Euro.

Redaktion finanzen.ch / awp

Bildquelle: Siemens Energy AG

