Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
106.68CHF
2.74CHF
2.64 %
09:34:25
SWX
02.12.2025 07:42:15
Siemens Energy Buy
Siemens Energy
106.78 CHF 1.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 124 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertungsstory könne noch fortgeschrieben werden, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Die Konzernziele für 2028 vom Kapitalmarkttag lägen deutlich über den Erwartungen. Mit dem Aktienrückkaufplan sei ein neuer, positiver Mosaikstein hinzugekommen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Siemens Energy AG
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
139.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
113.27 €
Abst. Kursziel*:
22.71%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
115.85 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
Analyst Name::
Ajay Patel
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
