Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’844 -0.1%  SPI 17’643 -0.1%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’687 0.4%  Euro 0.9341 0.0%  EStoxx50 5’685 0.3%  Gold 4’214 -0.4%  Bitcoin 69’700 0.4%  Dollar 0.8043 0.0%  Öl 63.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Ethereum bereitet sich auf die Quanten-Ära vor: Vitalik Buterin präsentiert Roadmap bis 2028
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagvormittag
Merrill Lynch & Co., Inc.: Buy-Note für Bayer-Aktie
Schweizer Aktien: Entspannt investieren dank Kapitalschutz
Diese Dividenden-Aktie könnte 2026 zu einer kräftigen Kurserholung ansetzen
Suche...
eToro entdecken

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

106.68
CHF
2.74
CHF
2.64 %
09:34:25
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.12.2025 07:42:15

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
106.78 CHF 1.88%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 124 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Neubewertungsstory könne noch fortgeschrieben werden, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Die Konzernziele für 2028 vom Kapitalmarkttag lägen deutlich über den Erwartungen. Mit dem Aktienrückkaufplan sei ein neuer, positiver Mosaikstein hinzugekommen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
139.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
113.27 € 		Abst. Kursziel*:
22.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
115.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.98%
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse