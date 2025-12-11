Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
114.40CHF
-0.40CHF
-0.35 %
16:54:51
SWX
11.12.2025 14:40:11
Siemens Energy Buy
Siemens Energy
114.86 CHF -0.77%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Signale des US-Energieanlagenbauers ließen positive Rückschlüsse auf den deutschen Energietechnikkonzern zu, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
123.84 €
|
Abst. Kursziel*:
9.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
123.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.44%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|14:40
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|114.42
|-0.33%
