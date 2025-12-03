Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’858 -0.3%  SPI 17’677 -0.2%  Dow 47’883 0.9%  DAX 23’694 -0.1%  Euro 0.9332 0.0%  EStoxx50 5’695 0.2%  Gold 4’208 0.1%  Bitcoin 74’609 1.7%  Dollar 0.7998 -0.4%  Öl 62.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Holcim1221405
Top News
C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Weiter rote Zahlen
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
Snowflake-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn zieht deutlicher an als erwartet
Salesforce-Aktie springt an: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen
FTC knüpft Boeing-Spirit-Übernahme an klare Auflagen - Boeing-Aktie tiefer
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

107.34
CHF
0.00
CHF
0.00 %
11:32:26
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.12.2025 20:20:16

Siemens Energy Equal Weight

Siemens Energy
108.04 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Equal Weight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
115.43 € 		Abst. Kursziel*:
-26.36%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
115.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-26.28%
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?