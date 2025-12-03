Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
115.43 €
|
Abst. Kursziel*:
-26.36%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
115.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26.28%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Mittwochshandel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: DAX liegt am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.12.25