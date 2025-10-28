Schwacher Handel: STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Am Dienstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0.32 Prozent tiefer bei 4’784.87 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.167 Prozent auf 4’792.41 Punkte an der Kurstafel, nach 4’800.45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4’799.14 Punkte, das Tagestief hingegen 4’781.97 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der STOXX 50 4’605.20 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4’512.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4’450.98 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 10.28 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’921.71 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 4.60 Prozent auf 10.50 GBP), Rolls-Royce (+ 2.32 Prozent auf 11.46 GBP), Rio Tinto (+ 1.29 Prozent auf 54.08 GBP), UniCredit (+ 1.22 Prozent auf 63.22 EUR) und Enel (+ 0.82 Prozent auf 8.63 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Novartis (-4.16 Prozent auf 98.87 CHF), Roche (-2.36 Prozent auf 261.10 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1.83 Prozent auf 96.62 GBP), AstraZeneca (-1.12 Prozent auf 124.06 GBP) und Unilever (-0.79 Prozent auf 46.31 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23’224’617 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 351.980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.83 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

