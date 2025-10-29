Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
97.86CHF
-1.01CHF
-1.02 %
13:06:57
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 12:24:48
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei leicht enttäuschend ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Bericht des Pharmakonzerns./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97.83 CHF
|
Abst. Kursziel*:
22.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97.99 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.46%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:34
|Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Novartis-Aktie (finanzen.ch)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
12:26