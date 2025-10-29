Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’341 -0.2%  SPI 17’084 0.0%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’277 0.0%  Euro 0.9276 0.3%  EStoxx50 5’730 0.4%  Gold 4’025 2.2%  Bitcoin 90’238 0.7%  Dollar 0.7969 0.4%  Öl 64.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Mercedes-Benz-Aktie höher: Anleger reagieren positiv auf Sparprogramm und Rückkäufe
Symrise-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag
Caterpillar-Aktie: Baumaschinenriese übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang
Investment-Tipp Merck-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

97.86
CHF
-1.01
CHF
-1.02 %
13:06:57
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 12:24:48

Novartis Buy

Novartis
97.99 CHF -0.92%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei leicht enttäuschend ausgefallen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Bericht des Pharmakonzerns./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Buy
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
120.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
97.83 CHF 		Abst. Kursziel*:
22.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
97.99 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
22.46%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse