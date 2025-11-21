UBS AG: Neutral-Note für Novartis-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 102 Franken belassen. Der "Meet Management Day" habe die therapeutischen Kernbereiche der Schweizer und ihre mittelfristig wichtigsten Wirkstoffkandidaten hervorragend beleuchtet, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Das Management habe viel Zuversicht ausgestrahlt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Novartis-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:36 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.7 Prozent auf 101.12 CHF. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 0.87 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 685’159 Novartis-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 18.1 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Novartis am 04.02.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

