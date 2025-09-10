Schwacher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.61 Prozent auf 23’652.50 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23’632.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’879.50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der LUS-DAX bei 24’252.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23’987.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18’321.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18.48 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24’645.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18’821.00 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4.35 Prozent auf 94.94 EUR), Rheinmetall (+ 2.45 Prozent auf 1’822.50 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.37 Prozent auf 48.36 EUR), Deutsche Bank (+ 1.85 Prozent auf 31.10 EUR) und Sartorius vz (+ 1.51 Prozent auf 202.00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Porsche (-2.28 Prozent auf 42.40 EUR), Daimler Truck (-1.97 Prozent auf 36.86 EUR), Bayer (-1.81 Prozent auf 27.73 EUR), Deutsche Telekom (-1.80 Prozent auf 30.06 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.74 Prozent auf 521.00 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3’239’877 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 268.382 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch