|XETRA-Handel im Blick
|
10.09.2025 15:58:36
Schwacher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus
Der LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag im Minus.
Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.61 Prozent auf 23’652.50 Punkte nach.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23’632.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’879.50 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der LUS-DAX bei 24’252.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23’987.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18’321.00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18.48 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24’645.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18’821.00 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4.35 Prozent auf 94.94 EUR), Rheinmetall (+ 2.45 Prozent auf 1’822.50 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.37 Prozent auf 48.36 EUR), Deutsche Bank (+ 1.85 Prozent auf 31.10 EUR) und Sartorius vz (+ 1.51 Prozent auf 202.00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Porsche (-2.28 Prozent auf 42.40 EUR), Daimler Truck (-1.97 Prozent auf 36.86 EUR), Bayer (-1.81 Prozent auf 27.73 EUR), Deutsche Telekom (-1.80 Prozent auf 30.06 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.74 Prozent auf 521.00 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3’239’877 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 268.382 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: SMI und DAX stabil -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt treten zur Wochenmitte auf der Stelle. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}