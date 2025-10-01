Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck vor den am 7. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Händlerkanal-Prüfungen hätten gezeigt, dass Kunden in den USA weiter abwarteten und dass die Preiserhöhungen unter den Autobauern nur begrenzt gewesen seien, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher dürfte die Schwäche auch noch 2026 andauern. Zwar sehe er langfristig Wertpotenzial für den Nutzfahrzeughersteller, doch kurzfristig gebe es Abwärtsrisiken. Er senkte seine Ebit-Erwartung für das neue Jahr um 12 Prozent./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.91 €
|
Abst. Kursziel*:
43.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.48%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
01.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Investment-Tipp Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
01.10.25
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy (EQS Group)
|
01.10.25
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, Kauf (EQS Group)
|
30.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
30.09.25
|DAX-Handel aktuell: Am Nachmittag Gewinne im DAX (finanzen.ch)