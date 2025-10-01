Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Vereinbarung mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix erschliessen neue Höhen
Just Eat Takeaway unter Prosus-Kontrolle - Anteil bei 90,1 Prozent
Tesla-Aktie im Fokus: Kritik am Autonomen Fahren reisst nicht ab - Influencer-Test misslingt
Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
DKSH-Aktie: DKSH bringt malaysischen Kaffee und Brotaufstriche nach Singapur
Suche...

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

32.54
CHF
-0.82
CHF
-2.45 %
01.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2025 21:16:59

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
32.54 CHF -2.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck vor den am 7. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Händlerkanal-Prüfungen hätten gezeigt, dass Kunden in den USA weiter abwarteten und dass die Preiserhöhungen unter den Autobauern nur begrenzt gewesen seien, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher dürfte die Schwäche auch noch 2026 andauern. Zwar sehe er langfristig Wertpotenzial für den Nutzfahrzeughersteller, doch kurzfristig gebe es Abwärtsrisiken. Er senkte seine Ebit-Erwartung für das neue Jahr um 12 Prozent./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.91 € 		Abst. Kursziel*:
43.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.48%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten