Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

32.54
CHF
-0.82
CHF
-2.45 %
09:00:11
BRXC
01.10.2025 13:25:19

Daimler Truck Overweight

Daimler Truck
32.54 CHF -2.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight"belassen. Kurzfristig dürfte der Gegenwind für den Nutzfahrzeughersteller zunehmen, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen am 7. November. Seine Prognose für das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebit) liege 8 Prozent unter der Konsensschätzung. Die Aktie bleibt aber sein Branchenfavorit./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 12:05 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
35.04 € 		Abst. Kursziel*:
42.69%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34.89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.31%
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

Analysen zu Daimler Truck

13:25 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
07:35 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
30.09.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
29.09.25 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
