Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
33.36CHF
0.19CHF
0.57 %
29.09.2025
BRXC
30.09.2025 12:08:09
Daimler Truck Underperform
Daimler Truck
33.36 CHF 0.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin und sein Kollege Chad Dillard widmeten sich am Montag den Nachfragesignalen vom US-Markt. Die Lkw-Produktion verlaufe im Jahr 2025 bislang weiterhin schwach. Die Produktionsprognosen für Nutzfahrzeuge der Klasse 8 seien derweil relativ stabil./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
35.60 €
Abst. Kursziel*:
-10.11%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
35.15 €
Abst. Kursziel aktuell:
-8.96%
Analyst Name::
Harry Martin
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
