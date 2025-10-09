Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delta Air Lines Aktie

Teure Sitze 09.10.2025 16:33:36

Delta-Aktie stärker: Robuste Nachfrage soll bis ins Jahr 2026 anhalten

Delta Air Lines hat im dritten Quartal von einer Erholung bei Geschäftsreisen und der Nachfrage nach teureren Sitzen auf Urlaubsflügen profitiert.

Das Unternehmen schnitt besser ab als erwartet. Die US-Fluggesellschaft sieht zudem eine robuste Nachfrage bis ins kommende Jahr hinein. Die Aktie zog zuletzt um knapp sieben Prozent an. Auch die Kurse anderer Fluggesellschaften wie American Airlines , United Airlines und Southwest Airlines legten deutlich zu.

a href="/aktien/delta_air_lines-aktie" target="_blank" rel="noopener">Delta erzielte im dritten Quartal laut einer Mitteilung vom Donnerstag einen operativen Umsatz von 16,7 Milliarden US-Dollar (rund 14,4 Milliarden Euro), ein Anstieg um sechs Prozent. Vor Steuern wurde ein Gewinn von knapp 1,8 Milliarden Euro erzielt, nach 1,6 Milliarden vor einem Jahr. Der Gewinn je Aktie stieg um 10 Prozent auf 2,18 Dollar.

Für das Gesamtjahr erwartet Delta einen Gewinn je Aktie von rund 6 Dollar, was ebenfalls über den Konsensschätzungen liegt und fast das obere Ende der bisherigen Spanne von 5,25 bis 6,25 Dollar bedeutet. Delta sieht sich zudem "gut aufgestellt, um im kommenden Jahr Umsatzwachstum, Margenausweitung und Gewinnsteigerungen zu erzielen".

Die Umsätze mit Unternehmenskunden sind im dritten Quartal um 8 Prozent gestiegen. Laut einer aktuellen Umfrage gingen etwa 90 Prozent der Unternehmen davon aus, dass das Reiseaufkommen im Jahr 2026 steigen oder stabil bleiben werde, so die Fluggesellschaft.

Auswirkungen des Shutdowns der US-Regierung auf den Betrieb habe Delta nicht festgestellt, so Delta-Chef Ed Bastian. Die Flüge liefen wie gewohnt und es habe keine Zunahme von Verspätungen oder Annullierungen gegeben.

Im NYSE-Handel gewinnt die Delta-Aktie zeiteise 3,72 Prozent auf 59,25 US-Dollar.

/err/mis

ATLANTA (awp international)

