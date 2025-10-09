NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: Über diese Dividende können sich Richardson Electronics-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics am 07.10.2025 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0.30 USD beschlossen. Damit wurde die Richardson Electronics-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 25.00 Prozent angezogen. 3.41 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Das sind 0.888 Prozent mehr als im Vorjahr.

Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte der Richardson Electronics-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 9.84 USD. Die Richardson Electronics-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3.35 Prozent. Damit vergrösserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2.14 betrug.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Richardson Electronics via NASDAQ 122.62 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 380.54 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Richardson Electronics-Dividendenvorhersage

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Richardson Electronics

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Richardson Electronics steht aktuell bei 140.015 Mio. USD. Richardson Electronics verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0.00. 2025 setzte Richardson Electronics 208.910 Mio. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -0.08 USD.

Redaktion finanzen.ch