Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.08 Prozent tiefer bei 24’380.50 Punkten.

Bei 24’304.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24’473.50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 12.11.2025, einen Stand von 24’433.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 23’714.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 20’406.00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 22.12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 24’773.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18’821.00 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2.86 Prozent auf 168.95 EUR), Rheinmetall (+ 1.56 Prozent auf 1’627.50 EUR), Brenntag SE (+ 1.55 Prozent auf 50.56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.26 Prozent auf 108.50 EUR) und Infineon (+ 1.19 Prozent auf 37.01 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-1.34 Prozent auf 121.85 EUR), Merck (-1.09 Prozent auf 117.80 EUR), Deutsche Bank (-0.81 Prozent auf 32.35 EUR), Fresenius SE (-0.67 Prozent auf 47.59 EUR) und Beiersdorf (-0.58 Prozent auf 93.36 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2’691’292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240.185 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.33 zu Buche schlagen. Mit 5.04 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.

