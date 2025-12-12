Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’935 0.2%  SPI 17’806 0.4%  Dow 48’820 0.2%  DAX 24’385 0.4%  Euro 0.9332 0.0%  EStoxx50 5’778 0.4%  Gold 4’345 1.5%  Bitcoin 73’549 0.1%  Dollar 0.7946 0.0%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Idorsia36346343Helvetia Baloise46664220
Top News
PolyPeptide-Aktie steigt: Strategische Allianz in Indien
APG SGA-Aktie fester: NZZ plant Beteiligung deutlich aufzustocken
R&S-Aktie gewinnt: Chef bekräftigt Transformatoren-Treiber
HENSOLDT liefert Radare für Rheinmetall-Luftverteidigung - Rüstungsaktien im Fokus
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Plus500 Depot

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 12.12.2025 15:58:23

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX steigen

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX steigen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Infineon
34.27 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.43 Prozent auf 24’398.53 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.076 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.306 Prozent auf 24’368.94 Punkte an der Kurstafel, nach 24’294.61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24’307.17 Punkte, das Tageshoch hingegen 24’474.62 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 1.59 Prozent zu. Der DAX wies vor einem Monat, am 12.11.2025, einen Stand von 24’381.46 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, lag der DAX bei 23’698.15 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2024, einen Stand von 20’426.27 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21.84 Prozent nach oben. Bei 24’771.34 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18’489.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2.86 Prozent auf 168.95 EUR), Rheinmetall (+ 1.56 Prozent auf 1’627.50 EUR), Brenntag SE (+ 1.55 Prozent auf 50.56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.26 Prozent auf 108.50 EUR) und Infineon (+ 1.19 Prozent auf 37.01 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-1.34 Prozent auf 121.85 EUR), Merck (-1.09 Prozent auf 117.80 EUR), Deutsche Bank (-0.81 Prozent auf 32.35 EUR), Fresenius SE (-0.67 Prozent auf 47.59 EUR) und Beiersdorf (-0.58 Prozent auf 93.36 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’691’292 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 240.185 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.33 erwartet. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beiersdorf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?