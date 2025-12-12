Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX steigen

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.43 Prozent auf 24’398.53 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.076 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.306 Prozent auf 24’368.94 Punkte an der Kurstafel, nach 24’294.61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24’307.17 Punkte, das Tageshoch hingegen 24’474.62 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 1.59 Prozent zu. Der DAX wies vor einem Monat, am 12.11.2025, einen Stand von 24’381.46 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, lag der DAX bei 23’698.15 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2024, einen Stand von 20’426.27 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21.84 Prozent nach oben. Bei 24’771.34 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18’489.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2.86 Prozent auf 168.95 EUR), Rheinmetall (+ 1.56 Prozent auf 1’627.50 EUR), Brenntag SE (+ 1.55 Prozent auf 50.56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.26 Prozent auf 108.50 EUR) und Infineon (+ 1.19 Prozent auf 37.01 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-1.34 Prozent auf 121.85 EUR), Merck (-1.09 Prozent auf 117.80 EUR), Deutsche Bank (-0.81 Prozent auf 32.35 EUR), Fresenius SE (-0.67 Prozent auf 47.59 EUR) und Beiersdorf (-0.58 Prozent auf 93.36 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’691’292 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 240.185 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.33 erwartet. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch