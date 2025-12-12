Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Euro STOXX 50-Marktbericht 12.12.2025 15:58:23

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 zeigt derzeit eine positive Tendenz.

adidas
157.32 CHF 3.65%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag springt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.49 Prozent auf 5’782.36 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.875 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.224 Prozent auf 5’766.84 Punkte an der Kurstafel, nach 5’753.96 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5’764.43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’794.70 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1.13 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’787.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’390.71 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Wert von 4’965.53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 17.58 Prozent zu. 5’818.07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 2.86 Prozent auf 168.95 EUR), Rheinmetall (+ 1.56 Prozent auf 1’627.50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.26 Prozent auf 108.50 EUR), Infineon (+ 1.19 Prozent auf 37.01 EUR) und Airbus SE (+ 1.18 Prozent auf 195.62 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-1.34 Prozent auf 121.85 EUR), Deutsche Bank (-0.81 Prozent auf 32.35 EUR), Deutsche Börse (-0.28 Prozent auf 214.50 EUR), Enel (-0.19 Prozent auf 8.72 EUR) und Deutsche Telekom (-0.19 Prozent auf 26.87 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’778’480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 366.671 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.72 zu Buche schlagen. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

