Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BMW-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach der Ankündigung einer Wandlung aller Vorzugsaktien in Stammaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autobauer vereinfache so die Aktionärsstruktur und schaffe mehr Transparenz, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem gehe BMW davon aus, dass durch den Schritt das Gewicht von BMW in grossen Indizes wie dem Dax steigen wird. Aktuell sind nur die Stämme im Dax notiert.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Aktie verlor um 17:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.0 Prozent auf 94.26 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 5.58 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 1’008’912 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 25.9 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.