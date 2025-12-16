BMW Aktie 324410 / DE0005190003
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach der Ankündigung einer Wandlung aller Vorzugsaktien in Stammaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autobauer vereinfache so die Aktionärsstruktur und schaffe mehr Transparenz, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem gehe BMW davon aus, dass durch den Schritt das Gewicht von BMW in großen Indizes wie dem Dax steigen wird. Aktuell sind nur die Stämme im Dax notiert./rob/mis/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
