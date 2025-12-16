Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BMW Aktie 324410 / DE0005190003

85.88
CHF
-2.72
CHF
-3.07 %
17:30:00
SWX
16.12.2025

BMW Overweight

BMW
88.97 CHF -0.75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach der Ankündigung einer Wandlung aller Vorzugsaktien in Stammaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autobauer vereinfache so die Aktionärsstruktur und schaffe mehr Transparenz, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem gehe BMW davon aus, dass durch den Schritt das Gewicht von BMW in großen Indizes wie dem Dax steigen wird. Aktuell sind nur die Stämme im Dax notiert./rob/mis/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
94.14 € 		Abst. Kursziel*:
-5.46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
94.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.58%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

