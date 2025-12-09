Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.12.2025 08:52:21

BMW Buy

BMW
90.84 CHF -0.62%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Sonderbelastungen aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieben die Analysten Tim Rokossa und Christoph Laskawi in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach einem Peak bei den Investitionen könnte nun Kapital effizienter umgeschichtet und auch an die Aktionäre zurückgeführt werden. Die stärkere Lokalisierung ermögliche zudem ein besseres Kostenmanagement in allen Betriebsbereichen./tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

