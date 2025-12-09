BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Autosektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Sonderbelastungen aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieben die Analysten Tim Rokossa und Christoph Laskawi in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Nach einem Peak bei den Investitionen könnte nun Kapital effizienter umgeschichtet und auch an die Aktionäre zurückgeführt werden. Die stärkere Lokalisierung ermögliche zudem ein besseres Kostenmanagement in allen Betriebsbereichen./tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
96.88 €
|
Abst. Kursziel*:
8.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.34%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
05.12.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
05.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.12.25