BMW Aktie 324410 / DE0005190003

17.01.2022
17.11.2025 06:21:00

BMW
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan sieht die Münchner kurzfristig im Gegenwind durch US-Zölle und den schwierigen chinesischen Markt. Langfristig bleibt er aber laut seinem Kommentar vom Freitagabend durchaus optimistisch./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:00 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
88.48 € 		Abst. Kursziel*:
-2.80%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
88.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.87%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse