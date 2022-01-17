BMW Aktie 324410 / DE0005190003
99.58CHF
5.58CHF
5.94 %
17.01.2022
SWX
17.11.2025 06:21:00
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan sieht die Münchner kurzfristig im Gegenwind durch US-Zölle und den schwierigen chinesischen Markt. Langfristig bleibt er aber laut seinem Kommentar vom Freitagabend durchaus optimistisch./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
88.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.80%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
88.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.87%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BMW AG
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Wasserstoff-Autos: BMW erhält staatliche Förderung zur Entwicklung (Spiegel Online)
|
13.11.25