SMI 12'941 0.4%  SPI 17'788 0.3%  Dow 48'034 0.4%  DAX 24'070 0.8%  Euro 0.9362 0.1%  EStoxx50 5'738 0.4%  Gold 4'244 0.8%  Bitcoin 72'549 -2.1%  Dollar 0.8031 0.0%  Öl 63.6 0.3% 
BMW Aktie 324410 / DE0005190003

89.54
CHF
3.30
CHF
3.83 %
15:39:26
SWX
05.12.2025 13:28:03

BMW Outperform

BMW
89.01 CHF 2.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. Mercedes und BMW stünden kurz vor der Präsentation neuer Elektro-Fahrzeuge. 2026 werde ein Lackmustest für die Wettbewerbsfähigkeit des CLA und GLC von Mercedes und des iX3 von BMW./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 23:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Outperform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
95.38 € 		Abst. Kursziel*:
-3.54%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
96.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.76%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

