BMW Aktie 324410 / DE0005190003
90.18CHF
-0.44CHF
-0.49 %
14:19:31
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.12.2025 12:55:38
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der verkündete Wechsel an der Konzernspitze decke sich voll und ganz mit den Erwartungen, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Der bisherige Produktionschef Nedeljkovic habe die Industrialisierung der "Neuen Klasse" in der Produktpalette des Autoherstellers geleitet./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
96.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.12%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
96.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.66%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|12:55
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|90.62
|0.00%
