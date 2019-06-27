BMW Aktie 324410 / DE0005190003
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 87 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei BMW hält er die Konsensschätzungen für konsistent mit der Korrektur der Jahresziele Anfang Oktober./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
79.52 €
|
Abst. Kursziel*:
8.15%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
79.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.81%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
