Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’513 -1.5%  SPI 17’207 -1.4%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 23’742 -2.2%  Euro 0.9241 -0.3%  EStoxx50 5’564 -1.6%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 83’605 -2.3%  Dollar 0.7892 -0.4%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investment-Tipp Fresenius SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Investment-Tipp Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsenausstieg von Just Eat: Prosus zieht Lieferando-Mutter am 17. November ab - so reagieren die Aktien
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagvormittag
Suche...

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

72.72
CHF
1.32
CHF
1.85 %
27.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 07:25:30

BMW Sector Perform

BMW
73.78 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 87 auf 86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei BMW hält er die Konsensschätzungen für konsistent mit der Korrektur der Jahresziele Anfang Oktober./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
79.52 € 		Abst. Kursziel*:
8.15%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
79.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.81%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse