Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Wie schon vorgewarnt, sei das dritte Quartal des Autobauers mit Blick auf die Barmittel schwach gewesen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Im Gesamtpaket hätten die Resultate aber beruhigenden Charakter gehabt. In einer Telefonkonferenz werde der Fokus wohl auf dem Thema US-Zölle und der Marge im vierten Quartal liegen./rob/tih/ag;

