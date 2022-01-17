BMW Aktie 324410 / DE0005190003
99.58CHF
5.58CHF
5.94 %
17.01.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2025 08:45:40
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Wie schon vorgewarnt, sei das dritte Quartal des Autobauers mit Blick auf die Barmittel schwach gewesen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Im Gesamtpaket hätten die Resultate aber beruhigenden Charakter gehabt. In einer Telefonkonferenz werde der Fokus wohl auf dem Thema US-Zölle und der Marge im vierten Quartal liegen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
80.02 €
|
Abst. Kursziel*:
6.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
81.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.24%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BMW AG
|
09:39
|Jefferies & Company Inc. gibt BMW-Aktie Hold (finanzen.ch)
|
09:33
|BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Aktie verliert leicht (AWP)
|
07:33
|BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Plus zum schwachen Vorjahr (AWP)
|
04.11.25
|Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
04.11.25
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Wie Experten die BMW-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
|
31.10.25
|Outperform für BMW-Aktie nach Bernstein Research-Analyse (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|08:45
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:45
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:45
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:45
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|99.58
|5.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:51
|
Jefferies & Company Inc.
Novo Nordisk Underperform
|09:50
|
Jefferies & Company Inc.
Vonovia Buy
|09:48
|
Warburg Research
Vonovia Buy
|09:46
|
Warburg Research
BMW Buy
|09:26
|
Jefferies & Company Inc.
Ahold Delhaize Buy
|09:24
|
RBC Capital Markets
EVOTEC Outperform
|09:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight