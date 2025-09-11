NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende

Am Donnerstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0.85 Prozent fester bei 6’587.47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 50.876 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.353 Prozent auf 6’555.13 Punkte an der Kurstafel, nach 6’532.04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6’592.89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’545.80 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 1.38 Prozent zu. Vor einem Monat, am 11.08.2025, wies der S&P 500 6’373.45 Punkte auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 11.06.2025, bei 6’022.24 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 11.09.2024, bei 5’554.13 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12.25 Prozent. Bei 6’592.89 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Synopsys (+ 12.98 Prozent auf 438.10 USD), Centene (+ 8.99 Prozent auf 34.08 USD), Lam Research (+ 7.66 Prozent auf 115.58 USD), Micron Technology (+ 7.55 Prozent auf 150.57 USD) und Tesla (+ 6.04 Prozent auf 368.81 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Oracle (-6.23 Prozent auf 307.86 USD), Netflix (-3.54 Prozent auf 1’203.50 USD), Boeing (-3.31 Prozent auf 219.99 USD), CDW (-2.95 Prozent auf 165.73 USD) und Broadcom (-2.69 Prozent auf 359.63 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 39’303’430 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.550 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch