Index im Fokus 24.10.2025 22:33:43

Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Zuschlägen

Börse New York: Dow Jones letztendlich mit Zuschlägen

Der Dow Jones stieg am Freitag.

Schlussendlich erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 1.01 Prozent auf 47’207.12 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18.935 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.461 Prozent auf 46’519.13 Punkte an der Kurstafel, nach 46’734.61 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 46’811.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47’326.73 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 1.93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46’121.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44’693.91 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 24.10.2024, bei 42’374.36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 11.36 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 47’326.73 Punkte. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 7.88 Prozent auf 307.46 USD), Goldman Sachs (+ 4.41 Prozent auf 783.88 USD), NVIDIA (+ 2.25 Prozent auf 186.26 USD), JPMorgan Chase (+ 2.00 Prozent auf 300.44 USD) und Boeing (+ 1.64 Prozent auf 221.35 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Honeywell (-2.05 Prozent auf 216.14 USD), 3M (-1.81 Prozent auf 168.50 USD), Walt Disney (-1.19 Prozent auf 111.68 USD), Johnson Johnson (-1.08 Prozent auf 190.40 USD) und Nike (-0.82 Prozent auf 69.11 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 31’632’466 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.773 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.19 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

