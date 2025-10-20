|Krypto-Invest im Blick
|
20.10.2025 11:03:11
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Ethereum gewesen.
Ethereum war am 19.10.2022 1’284.42 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in ETH investiert hat, hat nun 7.786 Ethereum im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31’029.19 USD, da Ethereum am 19.10.2025 3’985.46 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 210.29 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief von ETH wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 1’471.59 USD. Bei 4’828.99 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
