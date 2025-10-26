Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Reddit-Aktie mit schwachem Oktober - Analyst gibt aber Entwarnung

Die Reddit-Aktie gilt seit ihrem Börsengang im März 2024 als Börsenstar. Zuletzt schwächelte die Aktie aber etwas - kein Grund zur Sorge, glaubt ein Analyst.

• Reddit-Aktie trotz schwachem Oktober seit Jahresbeginn rund 26 Prozent im Plus
• Truist-Analyst Youssef Squali erwartet starke Quartalszahlen
• Kursziel angehoben

34 US-Dollar kostete eine Reddit-Aktie zum Börsengang im März 2024. Inzwischen wird der Anteilsschein bei rund 205 US-Dollar und damit um ein Vielfaches höher gehandelt. Seit Jahresstart haben Anleger ein Plus von 26 Prozent in ihren Depots - damit legte der Aktienkurs deutlicher zu als der breite Markt. Zuletzt zeigten sich aber leichte Schwächetendenzen: Auf Monatssicht liegt die Reddit-Aktie rund 13,4 Prozent im Minus. Müssen sich Anleger nun sorgen?

Analyst gibt Entwarnung

Truist-Analyst Youssef Squali gibt diesbezüglich Entwarnung. In einer Mitteilung an Investoren, aus der Investor‘s Business Daily zitiert, rechnet der Experte damit, dass die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal, die am 30. Oktober erwartet werden, "stark" und am oberen Ende der Erwartungen ausfallen werden. Seiner Ansicht nach wird sich der Ergebnisbericht als einer der Katalysatoren für die Reddit-Aktie erweisen.

Darüber hinaus bewertet er auch die aktuellen Konzernpläne positiv - insbesondere mit Blick auf die geplante Vereinheitlichung der Suchfunktion auf der Reddit-Plattform und die kürzlich eingeführte generative, KI-gestützte Antwortfunktion. "Da die Suche mithilfe generativer KI immer beliebter wird, glauben wir, dass das einheitliche Suchprodukt von Reddit davon erheblich profitieren wird", wird der Analyst von IBD zitiert. "Reddits zentrales Unterscheidungsmerkmal ist die Möglichkeit, authentische, menschliche und kontextrelevante Konversationen in seiner App zu nutzen. Reddits Kernsuchprodukt verzeichnet wöchentlich 70 Millionen Nutzer, während die Funktion "generative KI-Antworten" 6 Millionen aktive Nutzer pro Woche verzeichnet (Stand: 30. Juni). Diese Zahl ist in diesem Jahr zwar stark gewachsen, macht aber immer noch nur einen Bruchteil der Hunderte Millionen Nutzer aus, die Reddit wöchentlich insgesamt nutzt", schreibt Squali weiter.

Dies wird sich seiner Ansicht nach auf das Anzeigengeschäft von Reddit auswirken und dieses positiv beeinflussen, zudem würde es Nutzern erleichtern, neue Subreddits zu finden.

Kursziel der Reddit-Aktie angehoben

Angesichts dieser positiven Aussichten sah sich der Analyst zu einer Anhebung des Kursziels veranlasst. Statt 225 US-Dollar traut der Experte der Reddit-Aktie nun einen Sprung bis auf 260 US-Dollar zu und hält zudem an seiner Kaufempfehlung fest. Zum letzten Schlusskurs an der NASDAQ von 200,82 US-Dollar (Stand: 24.10.2025) hätte der Anteilsschein damit noch rund 29 Prozent Luft nach oben.

Damit ist Squali bullisher als das Gros der Analysten, die der Aktie zwar ebenfalls mehrheitlich "Buy"-Ratings verpasst haben, deren durchschnittliches Kursziel laut TipRanks mit 234,75 US-Dollar aber unter dem Preisziel des Truist-Experten liegt.

Redaktion finanzen.ch

