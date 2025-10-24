NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|
24.10.2025 22:33:43
Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus
Heute wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.
Letztendlich kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.04 Prozent auf 25’358.16 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.838 Prozent fester bei 25’307.75 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’097.42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’418.64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’288.71 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.47 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’503.57 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’219.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.10.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20’232.87 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 20.89 Prozent nach oben. Bei 25’418.64 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 16’542.20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.63 Prozent auf 252.92 USD), Constellation Energy (+ 6.39 Prozent auf 389.19 USD), Micron Technology (+ 5.96 Prozent auf 219.02 USD), AppLovin (+ 5.14 Prozent auf 620.00 USD) und Broadcom (+ 2.86 Prozent auf 354.13 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Tesla (-3.40 Prozent auf 433.72 USD), Baker Hughes (-3.25 Prozent auf 47.30 USD), Microchip Technology (-2.95 Prozent auf 63.17 USD), Analog Devices (-2.17 Prozent auf 238.01 USD) und ON Semiconductor (-2.07 Prozent auf 50.71 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 48’398’620 Aktien gehandelt. Mit 3.773 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus
Die Charter A-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6.30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX zum Wochenschluss kaum bewegt -- US-Börsen zum Handelsende mit Gewinnen -- Asien Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Der deutsche Leitindex kam ebenso kaum vom Fleck. Die US-Börsen konnten zulegen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.