Börse New York: S&P 500 zum Handelsende im Plus

Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.79 Prozent höher bei 6’791.69 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 53.151 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.691 Prozent fester bei 6’784.97 Punkten, nach 6’738.44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6’807.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’772.07 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1.52 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’637.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2025, lag der S&P 500 noch bei 6’363.35 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 24.10.2024, den Wert von 5’809.86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 15.73 Prozent zu. Bei 6’807.11 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Ford Motor (+ 12.16 Prozent auf 13.84 USD), The Western Union Company (+ 10.20 Prozent auf 8.97 USD), Coinbase (+ 9.82 Prozent auf 354.46 USD), Albemarle (+ 8.50 Prozent auf 105.64 USD) und IBM (+ 7.88 Prozent auf 307.46 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Deckers Outdoor (-15.21 Prozent auf 86.94 USD), Mohawk Industries (-6.98 Prozent auf 119.90 USD), Newmont (-6.23 Prozent auf 83.37 USD), Alaska Air Group (-6.13 Prozent auf 43.77 USD) und Illinois Tool Works (-4.54 Prozent auf 245.75 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Ford Motor-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 50’589’976 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

